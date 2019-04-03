İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci Gün Tamamlandı
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.
A Grubu'ndaki ilk maçında Katar'a 3 - 2 mağlup olan Türkiye, bugün oynanan 2'nci maçta Azerbaycan'ı 3 - 2 yendi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın 2'nci günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A GRUBU
Azerbaycan - Türkiye: 2 - 3
Katar - İtalya: 0 - 1
B GRUBU
KKTC - Rusya: 1 - 4
İspanya - Bosna Hersek: 2 - 1
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Maçlardan detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:55 Kaynak: DHA
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