İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda 2'nci Gün Tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın A ve B gruplarında 2'nci maçlar oynandı.



A Grubu'ndaki ilk maçında Katar'a 3 - 2 mağlup olan Türkiye, bugün oynanan 2'nci maçta Azerbaycan'ı 3 - 2 yendi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın 2'nci günü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan 4 maçla tamamladı.



Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:



A GRUBU



Azerbaycan - Türkiye: 2 - 3



Katar - İtalya: 0 - 1



B GRUBU



KKTC - Rusya: 1 - 4



İspanya - Bosna Hersek: 2 - 1



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Maçlardan detaylar - İstanbul

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