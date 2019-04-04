İem Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda grup maçları tamamladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
(İEM) Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda grup maçları tamamladı. Türkiye
, A Grubu'nu ikili averajla ikinci tamamladı ve yarı finalde KKTC
'nin rakibi oldu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen İEM Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda grup aşaması tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde oynanan grubun son maçında Türkiye, İtalya
'yı 3-0 yenerek ikili averajla A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan KKTC'nin rakibi oldu. Diğer yarı final karşılaşmasında ise A Grubu'nun lideri Katar
ile B Grubu ikincisi Rusya
final için mücadele verecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:29 Kaynak: DHA
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