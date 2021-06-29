İESOB Başkanı Mutlu'dan salgına karşı gevşemeden mücadele çağrısı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, salgın sürecinde 1 Temmuz'dan itibaren çoğu kısıtlamanın kaldırılacağını belirterek, bu dönemde tüm kesimlerin hassasiyetle kurallara uymaya devam etmesinin önemine işaret etti.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada yeni sürecin hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirterek, sıkıntılı bir dönem yaşayan esnaf sanatkarların rahatlayacağını bildirdi.

Faaliyetlerine ara veren işletmelerin tekrar çalışmaya başlayacağını, nişan ve düğün merasimleri, yeme içleri yerleri ve toplu ulaşımdaki kişi sayısıyla kahvehanelerde oyun oynanmaması ilgili kısıtlamaların uygulanmayacağını dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Kurallar doğrultusunda işimizin başında olacağız. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Uzmanlar vatandaşların aşı olsa bile maske mesafe hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Toplumun her kesimi gevşemeden salgınla mücadeleyi sürdürmelidir. Şu an nargile salonlarında sıkıntı sürüyor. En kısa zamanda bu sorunun da çözülmesini umuyoruz. Tedbirlere hassasiyetle riayet ederek önemli mesafe alınan mücadelede başarılı olmayı ve yakında tüm sınırlamalara gerek kalmamasını temenni ediyorum."

Salgın süresince çalışamayan esnafın devlete ve bankalara olan borçlarının faizsiz bir yıl ötelenmesini beklediklerini kaydeden Mutlu, "Salgından en fazla zararı esnaf kesimi gördü. Eski günlerine dönmeleri, salgında uğradıkları zararı telafi etmeleri çok zor. Bu nedenle üyelerimize yönelik birkaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli toparlanma kredilerinin planlanması yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mutlu, stopaj ve katı atık bedeli gibi konularda yaşanan sıkıntıların da çözülmesini istediklerini sözlerine ekledi.