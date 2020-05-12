İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'dan esnafa çağrı Açıklaması

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafın birbirine sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Müşterisini siftah yapmayan komşusuna yönlendiren Ahi geleneğini özümsemiş esnaf sanatkarlar, zor günlerde birbirine destek olmalı." dedi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının gerilemeye başlamasıyla tedbirlerin kontrollü şekilde azaltılmaya başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda taksilerde plaka sınırlamasının kaldırıldığını, berber ve kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başladığını belirten Mutlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şartlar oluştukça diğer meslek kollarında da normalleşme adımları atılacaktır. Bu noktada esnaf sanatkarlara öneride bulunmak istiyoruz. Çalışmaya başladığımız zaman birbirimize sahip çıkacak bir ortamı oluşturalım. Müşterisini siftah yapmayan komşusuna yönlendiren Ahi geleneğini özümsemiş esnaf sanatkarlar, zor günlerde birbirine destek olmalı. Şu unutulmasın ki yardımlaşma kültürü Ahilik geleneğinden çıkmıştır."

Mutlu, esnaf sanatkarların toplumsal yaşamda hem üretici hem de tüketici konumunda bulunduğunu belirterek, "Birbirimizin müşterisi olalım ve alışverişlerimizde toleranslı davranalım. Örneğin ben sürekli tıraş olduğum berbere gittiğimde, kapalı olduğu ayı da düşünerek iki üç tıraş parası ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Esnaf dayanışmasının başarılı şekilde uygulanması halinde toplumun diğer ekonomik ve sosyal kesimlerinin harekete geçeceğini bildiren Mutlu, böylece kısa vadede hissedilebilir bir rahatlama sağlanabileceğini kaydetti.