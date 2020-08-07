İETT 149'uncu yaşını kutladı - Son Dakika

İETT 149'uncu yaşını kutladı

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Tünel'in önünde gerçekleşen etkinlikle İETT 149'uncu yaşını kutlandı. Tünel'in Taksim İstasyonunda yapılan töreni renkli görüntülere sahne oldu.

İlk atlı tramvayın Azapkapı- Beşiktaş arasında sefer yaptığı 30 Temmuz 1871 günü İstanbullulara hizmet vermeye başlayan İETT, 149'uncu yaşını kutladı. Karaköy ve Beyoğlu tünel girişlerinde ve Nostaljik Tramvay'daki etkinliklerle küçük bir yaş günü kutlaması gerçekleştirilen tören, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin konuşmasa ile başladı. Ardından sergi gezildikten sonra "İETT ile Her Şey Çok Güzel" filim gösterimi izlendi. Daha sonra etkinlik vagonu Tünel Meydanı'nda ilk şarkının çalınması ile müziklerle İstiklal Caddesi'ne uğurlandı ve etkinlik Taksim Meydan'da son buldu.

"Türkiye'nin önder kuruluşu"

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili' "Çok mutlu bir günümüz, İETT 1 buçuk asra giriş yaptı. 149 yıl önce bugün İstanbul'da ilk atlı tramvay seferinin başlamasıyla birlikte İETT'nin toplu ulaşım yolculuğu başlamış oluyor. Toplu ulaşım konusunda Türkiye'nin önder kuruluşu diyebiliriz. 6 binden fazla otobüs, 10 bine yakın çalışan, 14 bin durak, 800 hatla yıllık 1 buçuk milyar yolculuk gerçekleştiriyoruz. İETT bugün Londra'dan sonra en büyük lastik tekerlekli ulaşım kurumudur" dedi.

"Yaklaşık 1 ay gece gündüz bu çizimlere çalıştık"

Serginin küratörü Mustafa Kutlukhan Perker, "Bizim için heyecanlı oldu ve bu hazırlığı yapmak uzun sürdü. Buradaki bazı çizimleri ben kendim hazırladım. Aynı zamanda bazı derlemeler yaptık. Bu konudaki karikatürleri, şiirleri ve romanlardan alıntıları bir araya getirdik. Şimdi bunun sonucunu görmekten de çok mutluyuz. Yaklaşık 1 ay gece gündüz bu çizimlere çalıştık. İETT'nin tarihinde çok kıymetli simalar olduğu için bizde özenle hazırladık" diye konuştu.