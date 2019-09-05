Son Dakika Haberleri: İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor

57 dakika önce

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor, System.String[]

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

Eylül, İETT, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 5 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Flaş iddia: Ali Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak (Özel) Ünlülerin güzellik merkezinde akıl almaz olay kamerada Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:41:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]