İETT, 9 Eylül'den itibaren kış tarifesine geçiyor
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İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.
İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:44
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