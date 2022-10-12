İett'de 12 Bin Şoföre Empati Eğitimi Verilecek - Son Dakika
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İett'de 12 Bin Şoföre Empati Eğitimi Verilecek

12.10.2022 17:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT şoförlerine yönelik “Karanlıkta ve Sessizlikte Empati” projesi başlattı. Görme ve duyma engelli rehberler tarafından yapılan çalışmalara 12 bin şoför katılacak. Projeyle, şoförlerin engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda empati geliştirmeleri hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT şoförlerine yönelik "Karanlıkta ve Sessizlikte Empati" projesi başlattı. Görme ve duyma engelli rehberler tarafından yapılan çalışmalara 12 bin şoför katılacak. Projeyle, şoförlerin engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda empati geliştirmeleri hedefleniyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; İETT şoförlerinin engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamaları, görevlerini yaparken onlara karşı daha duyarlı davranmaları için sıra dışı bir proje başlatıldı. Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bulunan "Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog Müzesi"ndeki çalışmalarda görme ve duyma engelli rehberler eşliğinde benzersiz bir deneyim yaşanıyor. Şoförler, başlatılan proje kapsamında söz konusu merkezde, günlük hayatta karşılaştıkları görme ve duyma engelli yolcuların, özellikle toplu taşıma araçlarına binerken yaşadıklarını deneyimliyor. İETT ve Özel Halk otobüslerinde çalışan 12 bin şoförün gruplar halinde bu projeyi tamamlaması planlanıyor. 26 Eylül'de başlayan projede iki haftada 253 şoför bu eğitimden yararlandı.

KARANLIKTA DİYALOG

Karanlıkta diyalog deneyimi ile şoförler, görme engelli rehberler tarafından yönlendirilerek karanlık, sıfır ışıklı bir ortamda, görme duyuları yerine diğer duyularını keşfedip geliştirerek hareket etmeleri sağlandı. İlk grup çalışmaya katılan bir İETT şoförü, yaşadıklarını "Sanki rehberimizde gece görüş gözlüğü var zannettim. Bir karanlık boşluk içindesiniz, eğitmen yönlendirmese nereye gideceğinizi, elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı bilmiyor, kıpırdayamıyorsunuz. Tüm şoförlerin yanı sıra tüm insanlar da bu deneyimi yaşamalı" diye anlattı.

Görme engelli rehberler, 30 dakikalık parkurda şoförlerin dokunarak, koklayarak ve dinleyerek "yeni ve farklı" bir biçimde görmelerini sağlıyor. Karanlıkta Diyalog'un asıl amacı, görme engellilerin yeteneklerinden faydalanmak ve onların penceresinden gerçek yaşantıyı deneyimlemek.

SESSİZLİKTE DİYALOG

Sessizlikte diyalog deneyiminde şoförler özel bir alanda işitme engelli rehberlerle tamamen sessiz bir ortamda, sözsüz iletişimi deneyimliyorlar. Empati kurma yeteneğiyle farkındalığın da artmasını sağlayan özel bölümlerden oluşan Sessizlikte Diyalog sergisinde, yüz ifadelerinin ve vücut dilinin nasıl etkin kullanılabileceği ve işitme dışındaki duyularla neler başarılabileceğini katılımcılar tecrübe ediyor. Sessizlikte Diyalog ile şoförlerin zorlukları fırsata dönüştürme yeteneği güçlendirilirken, kendi ve çevresiyle ilgili tüm önyargılarını sonsuza dek geride bıraktırmaları amaçlanıyor.

İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu, projeye ilişkin olarak, "Amacımız İstanbul'daki engelli yolcularımızı daha yakından anlayabilmek, onların süreçlerini şoförlerimize deneyimletebilmek. Bu eğitimle şoförlerimiz hem görme hem işitme engelli bireylerin toplu ulaşımda neler yaşayabileceğini anlamalarını ve ona göre hitap etmelerini istiyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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