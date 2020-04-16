İETT'den Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İETT, Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazanın, şoförlerden birinin baygınlık geçirmesi sonucu yaşandığını bildirdi.

İETT'den yapılan açıklamada, saat 16.55'te metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpıştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Hattımız her iki yönde de de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor."