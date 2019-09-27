İETT'den gece ulaşımına sefer ve araç takviyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 Ağustos'tan başlamak üzere, Cuma - Cumartesi günleri, 6 metro ve 24 otobüs hattında gece ulaşımının başlayacağını belirtmişti. İETT de bu kapsamda metrobüs hattında araç ve sefer sayısını arttırdı.

Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00:00-03:00 saatleri arasında, Cuma gecesi için mevcut 30 araca 8 araç ilave edilerek toplam 38 araçla; Cumartesi gecesi ise 35 araca 15 araç ilave edilerek toplam 50 araçla hizmet verilecek.

Ayrıca Cuma ve Cumartesi gecesi yoğunluk yaşanan 00:00-03:00 saatlerinde, seferler yüzde 27 oranında arttırıldı.