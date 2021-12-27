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İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi - Son Dakika

İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi

27.12.2021 22:03

- İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi İETT, soğuk havalarda seferleri azalttı, vatandaşlar perişan oldu Sultangazi Belediyesi İETT'nin skandal kararı sonrası vatandaşlar sefer düzenlemeye başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla Sultangazi'de İETT seferleri...

- İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi

İETT, soğuk havalarda seferleri azalttı, vatandaşlar perişan oldu

Sultangazi Belediyesi İETT'nin skandal kararı sonrası vatandaşlar sefer düzenlemeye başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla Sultangazi'de İETT seferleri azaltılırken Topkapı minibüs seferleri ise durdurdu. Sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yaşanan yoğunluklar vatandaşları çileden çıkarırdı. Sultangazi Belediyesi İBB'nin tepkilere yol açan kararı sonrası harekete geçerek İETT'nin otobüs azalttığı noktalara halk otobüsü seferi koyarak sefer düzenlemeye başladı.

Sultangazi'de sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde eve ve işyerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı ve İETT tarafından yapılan otobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu kararla azaltılırken, Topkapı Minibüs seferleri ise durduruldu. Aksayan ulaşımı Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan otobüs seferleri ile vatandaşların mağduriyeti gideriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren kuruluş olan İETT, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Yayla Mahallesi - Vezneciler Otobüs seferlerini azaltırken Topkapı Minibüs seferlerini durdurdu. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, azaltılan otobüs seferleri nedeniyle bu güzergahtaki seferleri kullananları çileden çıkardı. Soğuk kış şartlarında hiçbir açıklama yapılmadan azaltılan otobüs seferleri sonrası Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Bu güzergahı kullanarak iş yeri ve okula giden vatandaşlar için Sultangazi Belediyesi halk otobüsü koyarak sefer düzenlemeye başladı. Sabah ve akşam saatlerinde oluşturulan seferler ile vatandaşlar tramvay durağına ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor.

Yaşanan aksamalardan mağdur olan mahalle sakini Cevdet Garip, "Topkapı minibüs seferlerimizi durdurdular. İETT seferlerini azalttılar. Öğrencilerimiz genelde mağdur durumda kaldılar. Mahalle olarak mağdur olduk. En baştaki duraktan ortaya geldiğinde dolmuş oluyor. en sondaki durakta ise öğrencilerimiz işçi kardeşlerimiz binemez hala geliyor. Belediyemiz bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaşanan aksaklıkları gidermek harekete geçene Sultangazi Belediyesi vatandaşların daha fazla mağdur olmamaları için bu güzergahta ücretsiz ring otobüs seferleri düzenlemeye başladı. Bu ücretsiz seferler hakkında bilgi veren Sultangazi Belediyesi İşletme Şefi Mustafa Yiğit, "komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda Yayla Mahallesi'nde bir inceleme başlattık. Yaptığımız inceleme doğrultusunda Topkapı Minibüs hattını iptal edildiği ve Vezneciler İETT hattına giden seferlerin azaltıldığı bilgisi komşularımızdan geldi. bizde Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun'un talimatıyla bu sabahtan itibaren Malkoçoğlu'na ring seferler başlattık. Sabah 07-09 arası ve akşam 18.30 ile 20.30 saatleri arasında belediyemizin ücretsiz ring aracı ile komşularımızın bu soğuk kış günlerindeki mağduriyetini gidermeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Otobüs seferlerinin tekrar artmasını isteyen mahalleli Osman Çağlar, "Çok mağdur durumda kalıyoruz. Özellikle sabah soğuk oluyor. Otobüs seferlerinin artmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Sultangazi Yayla Mahallesi - Vezneciler seferini düzenleyen otobüs seferlerinin kaldırılması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi
İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi
İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi

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istanbul büyükşehir belediyesi, Sultangazi, İstanbul, İETT, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT'den Sultangazi'de vatandaşa 'sefer' çilesi - Son Dakika
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