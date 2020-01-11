İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı - Son Dakika
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İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı

7 saat önce

İstanbul'da geçen yıl İETT'nin tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla 1 milyar 364 milyon 838 bin 191 kişi taşındı.

İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı, System.String[]

İstanbul'da geçen yıl İETT'nin tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla 1 milyar 364 milyon 838 bin 191 kişi taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İETT Genel Müdürlüğüne ait otobüs, metrobüs, tünel ve nostaljik tramvayları ile İETT denetimindeki özel halk otobüsü ve Otobüs AŞ'ye ait araçlarda seyahat edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 10 arttı.

İstanbul'da bu dönemde lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla Çin'in nüfusuna denk gelen 1 milyar 364 milyon 838 bin 191 kişi yolculuk yaptı. 6 bin 274 otobüs, 18 milyon 498 bin 641 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 483 milyon 616 bin 109 kilometre yol katedildi. Bu yolun, dünyadan 384 bin 400 kilometre uzaklıktaki aya 629 defa gidiş dönüş mesafesine eşit olduğu belirtildi.

İstanbul'da 2018 yılında 963 milyon 485 bin 646 olan otobüs yolcu sayısı 2019'da 1 milyar 63 milyon 673 bine yükseldi. İETT, hizmet verdiği 13 bin 708 durakta çalışan 779 hat sayısını da 2019'da 828'e çıkardı.

İstanbullulara 7 gün 24 saat hizmet veren 44 istasyonlu metrobüs hattında ise bir önceki yıl 283 milyon 884 bin 286 olan yolcu sayısı 2019 yılında yüzde 5 artarak, 295 milyon 941 bin 931'e yükseldi.

Geçen yıl 4 milyon 513 bin 331 yolculuğun yapıldığı Nostaljik Tramvay ile Tünel'de ise 2019'da yaklaşık yüzde 16 artışla 5 milyon 223 bin 259 kişi taşındı.

İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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