İETT Genel Kurulu'nda, "Fazilet Durağı"nda fazla yolcu alan şoförün sertifikasının iptal edilmesi... - Son Dakika

İETT Genel Kurulu'nda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının yoğunlaştığı 29 Mart'ta, Fazilet Durağı'ndan 47 yolcunun bindiği iddia edilen otobüsün şoförünün sertifikasının iptal edilmesi konuşuldu.

Kurulda, AK Parti adına söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane sınırlarında yer alan Fazilet Durağı'nda otobüsüne 47 yolcunun bindiği öne sürülen şoförün sertifikasının iptal edilmesini eleştirdi.

Öztekin, olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin açıklamalarına da değinerek, "Otobüsü kullanan şoförün bir mesajla işine son verildi. Eğer birisinin işine son verecekseniz çağırırsınız konuşursunuz. Ama mesajla kimseyi işten atmazsınız. Ama arkadaşa şöyle bir yazı gidiyor geçtiğimiz hafta, 'Sertifikanız Tahkikat Kurulu kararı ile 08.07.2020 tarihinden itibaren iptal edilmiştir. Bu mesaj tarafınıza ulaştıktan itibaren 5 gün içerisinde sertifikanızı İstanbul Otobüs AŞ'ye iade etmeniz gerekmektedir.' diyor." şeklinde konuştu.

Kamuoyunda "Fazilet Durağı" olarak bilinen olayla ilgili İBB'nin suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, atılı suçlar oluşmadığı için takipsizlik kararı verilmişti.

Kurulda ayrıca, İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporu teklifi 114 geçerli oy ile kabul edildi. Faaliyet raporuna AK Parti ve MHP grubundan 169 çekimser oy kullanıldı.