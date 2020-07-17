İETT Genel Kurulu'nda, "Fazilet Durağı"nda fazla yolcu alan şoförün sertifikasının iptal edilmesi... - Son Dakika

İETT Genel Kurulu'nda, "Fazilet Durağı"nda fazla yolcu alan şoförün sertifikasının iptal edilmesi...

İETT Genel Kurulu'nda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının yoğunlaştığı 29 Mart'ta, Fazilet Durağı'ndan 47 yolcunun bindiği iddia edilen otobüsün şoförünün sertifikasının iptal edilmesi konuşuldu.

İETT Genel Kurulu'nda, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının yoğunlaştığı 29 Mart'ta, Fazilet Durağı'ndan 47 yolcunun bindiği iddia edilen otobüsün şoförünün sertifikasının iptal edilmesi konuşuldu.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Kurulda, AK Parti adına söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane sınırlarında yer alan Fazilet Durağı'nda otobüsüne 47 yolcunun bindiği öne sürülen şoförün sertifikasının iptal edilmesini eleştirdi.

Öztekin, olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin açıklamalarına da değinerek, "Otobüsü kullanan şoförün bir mesajla işine son verildi. Eğer birisinin işine son verecekseniz çağırırsınız konuşursunuz. Ama mesajla kimseyi işten atmazsınız. Ama arkadaşa şöyle bir yazı gidiyor geçtiğimiz hafta, 'Sertifikanız Tahkikat Kurulu kararı ile 08.07.2020 tarihinden itibaren iptal edilmiştir. Bu mesaj tarafınıza ulaştıktan itibaren 5 gün içerisinde sertifikanızı İstanbul Otobüs AŞ'ye iade etmeniz gerekmektedir.' diyor." şeklinde konuştu.

Kamuoyunda "Fazilet Durağı" olarak bilinen olayla ilgili İBB'nin suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, atılı suçlar oluşmadığı için takipsizlik kararı verilmişti.

Kurulda ayrıca, İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporu teklifi 114 geçerli oy ile kabul edildi. Faaliyet raporuna AK Parti ve MHP grubundan 169 çekimser oy kullanıldı.

AK Parti, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT Genel Kurulu'nda, 'Fazilet Durağı'nda fazla yolcu alan şoförün sertifikasının iptal edilmesi... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İETT Genel Kurulu'nda, "Fazilet Durağı"nda fazla yolcu alan şoförün sertifikasının iptal edilmesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]