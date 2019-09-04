Son Dakika Haberleri: İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti
Son Dakika Güncel Haber

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti

58 dakika önce

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti.

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti, System.String[]

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti. Twitter hesabından istifasını açıklayan Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.


İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.


Bağış'ın istifa dilekçesinde ise "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildiği görüldü. - İSTANBUL

Twitter, İETT, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]