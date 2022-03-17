İETT Genel Müdürü Bilgili toplu taşımaya zam yapılabileceğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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İETT Genel Müdürü Bilgili toplu taşımaya zam yapılabileceğini açıkladı Açıklaması

17.03.2022 15:27
İETT Genel Müdürü Bilgili toplu taşımaya zam yapılabileceğini açıkladı Açıklaması

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi.

İETT Genel Müdürü Bilgili, akaryakıt fiyatlarındaki değişim ve artan giderlerle birlikte İstanbul'da toplu taşımada ortaya çıkan durumla ilgili İETT Kağıthane Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İşletme maliyetlerinin üçte ikisinin döviz kurundan doğrudan etkilendiğini, İETT'nin ise 6 bin otobüsle İstanbul'a hizmet verdiğini belirten Bilgili, "Bu 6 bin araç günlük 600 bin litre motorin tüketiyor. Yani biz kasım ayında 8,2 lira olan bir litre motorini bugün 18,7 liraya alıyoruz. Aradaki fark litre başına 10 lirayı geçti. Bu farkın bizim bir yıllık bütçemize maliyeti 2,5 milyar lira seviyesini buldu." dedi.

Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV ile ÖTV'den muaf tutulması yönünde taleplerinin olduğunu aktaran Bilgili, İETT'nin ana gelir kaleminin yolcu bilet geliri olduğunu kaydetti.

Bilgili, bir yolcunun 2011 yılında İETT'ye maliyetinin 1 bilet geliriyle eş değer olduğuna dikkati çekerek, "2015 yılından itibaren bir tam bilet fiyatının döviz karşısında her yıl eridiğini ve en sonunda da bu yıl 35 cent seviyelerine indiğini görüyoruz. Bu da maliyetlerimizin ana kalemi olan akaryakıt ve dövize bağlı giderlerimizin karşılığında gelirlerimizin üçte birine düştüğünün en temel göstergesi." diye konuştu.

"Belediyelerin desteğiyle toplu ulaşım hizmeti vermek mümkün görünmüyor"

Birkaç ay öncesine kadar 2 tam bilet bedeliyle 1 litre motorin satın alınabildiğini kaydeden Bilgili, bugün 1 litre motorinin neredeyse 4 tam bilete denk geldiğini bildirdi.

Bilgili, 2018 yılında İETT'nin bilet gelirleriyle işletme giderlerinin yüzde 70'ini karşıladığını vurgulayarak, "Bugün artan maliyetler nedeniyle artık bu oran yüzde 30'lara gerilemiştir. Yani biz giderlerimizin yüzde 30'unu yolcularımızdan topladığımız bilet gelirleriyle, kalan yüzde 70'lik kısmını ise İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yürütebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortalama bilet gelirinin yolcu başına 3,5 lira, giderin ise 12,3 lira olduğunu dile getiren Bilgili, bu durumun belediye bütçesine yıllık 10 milyar liraya yakın yük oluşturacağını aktardı.

Bilgili, "Bu rakam belediyemizin bütçesinin neredeyse dörtte birini işgal eden bir rakam haline dönüşmüş durumda. Bu desteklenerek sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda artık. Belediyelerin desteğiyle toplu ulaşım hizmeti vermek yakın gelecekte mümkün görünmüyor." dedi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, konuşmasının ardından bir gazetecinin "İstanbul'da toplu ulaşım için zam söz konusu mu?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:

"Bahsettiğim 2 büyük, kapsamlı meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. Yani ilk UKOME'de mutlaka UKOME gündemine bununla ilgili bir öneriyle gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum."

Toplantıya, İETT Genel Müdür yardımcıları İrfan Demet, Onur Temürlenk ve Murat Altıkardeşler de katıldı.

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Akaryakıt, İstanbul, Tramvay, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT Genel Müdürü Bilgili toplu taşımaya zam yapılabileceğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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