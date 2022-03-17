İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması - Son Dakika
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İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması

17.03.2022 16:03
İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi.  Bilgili, "Maliyet artışlarımızla ilgili öncelikle akaryakıt fiyatlarında sizin de bildiğiniz üzere çok yüksek bir artış yaşandı. İkinci olarak döviz kurlarında da aynı şekilde akaryakıt fiyatlarıyla paralel yılın son ayından başlayarak bugüne kadar ciddi artış oldu. Enflasyonda da ciddi artış yaşandı. Bu ana sebepler nedeniyle İETT hizmet üretim maliyetlerinde olağandışı bir artış yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Geçen yıl 7,3 lira olan motorin maliyetimiz bugün itibariyle 18,7 liraya yükseldi. Personel maliyetlerimiz de yüzde 40 artış gösterdi. İstanbul'a 6 bin araçla hizmet veriyoruz. Bu 6 bin araç günlük 600 bin litre motorin tüketiyor. Motorindeki artışın bizim bir yıllık bütçemize maaliyeti 2.5 milyar lira seviyesini buldu. Mazot giderinin içinde de ÖTV ve KDV gideri söz konusu. Bu da yıllık yaklaşık 1 milyar lira seviyesinde. Toplu taşımada kullanılan akaryakıtın ÖTV'den ve KDV'den muaf tutulması yönünde de devletimizden bir talebimiz var" dedi.

"BİR YOLCUNUN MALİYETİ 12,3 LİRA TAM BİLET 5.5 LİRA"

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "2011 yılına baktığımızda bir yolcunun İETT'ye maliyeti 1 dolar seviyelerindeydi. 1 tam bilet de 1.75 liraydı.  Şu anda 3 tam biletle 1 dolar seviyesi gibi, yani 1 bilet 35 cent seviyesine indiğini görüyoruz. Daha birkaç ay öncesine kadar, 2 tam bilet ile 1 litre motorin satın alabiliyorduk. Şimdi 1 litre motorin alabilmek için neredeyse 4 tam bilet harcamamız gerekiyor. Giderlerimizin yüzde 30'unu yolcularımızdan topladığımız bilet gelirleri ile kalan yüzde 70'lik kısmını ise İBB'nin desteği ile yürütebiliyoruz. Bir yolcunun maliyeti bize 12,3 lira bir tam biletin fiyatı 5.5 lira. Yılda 1 milyar yolculuk gerçekleştiğini düşünürsek bu rakamın neredeyse 10 milyar liraya yakın belediyemizin bütçesine bir yük oluşturacağı da çok açık" diye konuştu.

"ZAMIN YÜZDE 50 ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Alper Bilgili "Minibüsçüler, taksiciler servis taşımacıları maliyet artışlarından dolayı, hizmetlerinin sürdürülemez düzeye geldiklerini, bir kısmının kontak kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler.  2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de mutlaka UKOME gündemine bununla ilgili bir öneri ile gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum. Dar gelirli vatandaşımıza hizmet veriyoruz yoğun olarak. 3'te 2'sinden fazlası ya işe ya okula gidiyor. Yani zorunlu seyahat yapan yolcular. Yani sefer sayısı azaltma yoluna gitmemiz birçok şeyi aksatır. Bizim bunu yapma imkanımız yok" dedi.


İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
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Kaynak: DHA

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