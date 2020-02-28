İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi - Son Dakika

İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi

25 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları vapurlarının, cuma ve cumartesi geceleri 4 iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacağını bildirdi.

İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları vapurlarının, cuma ve cumartesi geceleri 4 iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, deniz ulaşımında cuma ve cumartesi geceleri 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti verilmesi kararın ardından, İBB'nin bağlı kuruluşlarından İETT'nin de harekete geçtiği ve gece çalışan mevcut hatlarının saatlerini deniz hatlarıyla entegre hale getirdiği kaydedildi.

Ayrıca her iki yakada sabaha kadar çalışacak birer yeni hat açıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Avrupa Yakası'nda çalışan 40 (Rumelifeneri/ Garipçe-Taksim) ve 25G (Sarıyer-Taksim) hatlarının mevcut seferlerine ilave olarak yeni açılan 30G (Beşiktaş-Taksim-Karaköy-Eminönü) numaralı hatta da gece seferleri düzenleyecek.

Anadolu Yakası'nda ise deniz hatlarına entegre olarak çalışan 15F (Beykoz-Kadıköy), 11ÜS (Sultanbeyli-Üsküdar), 130A (Deniz Harp Okulu-Kadıköy), 17 (Pendik-Kadıköy), 19S (Yenidoğan/ Sarıgazi-Kadıköy) hatlarının mevcut saatlerine ilave olarak, 12A (Üsküdar-Kadıköy) numaralı hat da sabaha kadar İstanbullulara hizmet verecek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:32 Kaynak: AA
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