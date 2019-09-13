Son Dakika Haberleri: İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı
Son Dakika Güncel Haber

İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı

1 saat önce

Büyükçekmece-Avcılar güzergahında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.

İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı, System.String[]

Büyükçekmece- Avcılar güzergahında ulaşım hizmeti veren HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs) hattı İETT otobüslerinin sefer sayısı arttırıldı.


Büyükçekmece ilçesinde Tepecik KİPTAŞ Konutları, Hünkartepe, Muratçeşme, Batıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan, Büyükçekmece, TÜYAP gibi önemli merkezlerden geçerek Avcılar Metrobüs durağına kadar ulaşım hizmeti veren İETT'in HT 48 sefer sayılı otobüslerinin sayısı ve sefer sayıları yeniden düzenlendi.


Otobüs sayısı 4, sefer sayısı 30 oldu


Mimaroba-Sinanoba halkının talebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HT48 Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında otobüs sayısını 4'e, seferleri ise 30'a çıkarttı.


İETT'ye teşekkür


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik KİPTAŞ Konutları-Avcılar Metrobüs hattında arttırılan sefer sayısının bölge halkı adına çok önemli bir ulaşım hizmeti olduğunu belirterek, "Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İETT Genel Müdürüne şahsım ve büyük Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Tepecik, İETT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Davutoğlu'nun istifasına ilk yorum: Milletin çizdiği yoldan sapanlar her yerden istifa edebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede sektör temsilcilerine sitem etti Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:09:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer sayılarını arttırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]