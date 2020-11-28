İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması imzalandı - Son Dakika

İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması imzalandı

28.11.2020 15:49
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, özel halk otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, özel halk otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, eylül ayında gerçekleştirilen İBB Meclisinde alınan kararla özel halk otobüsü ve iştirak şirketlerine ait otobüsler, İETT çatısı altında birleşti.

Kararla 3 bin 41 özel halk otobüsü ve 930 İstanbul Ulaşım AŞ otobüsü, hizmet alımı ve araç kiralama sistemiyle İETT tarafından işletilmeye başlanacak.

Bu kapsamda Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesinde, İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması imzalandı.

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönüşümün tam olarak gerçekleşmesinden sonra İstanbul'da aynı renkte ve hizmet kalitesinde otobüslerin dolaşacağını belirterek, "Biz istiyoruz ki 16 milyon insanımız, otobüsünde huzurlu, güvenli, bütün ahlaki kurallara uygun seyahat edebilsin." değerlendirmesini yaptı.

"Araçlarımızın çok fazla hızlı gitmesine gerek kalmayacak"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ise özel halk otobüsü taşımacılığında 40-50 yıllık geleneği değiştirdiklerini anlatarak, "Yolcu hasılatına dayalı ücret toplama sistemini, yolcunun türevine veya çeşitliliğine bakmaksızın, İBB ve İETT ile yaptığımız anlaşma gereği, bunu kilometre başı bir ücret ödemeye dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın İETT'ye esnek planlama kazandıracağını dile getiren Ovacık, "Anlaşma İETT'ye her yere, her aracın gidebilmesini kazandıracak, her şekilde çalışmasını kazandıracak. Yolcunun kaliteli ve daha güvenilir yolculuk yapmasını sağlayacak, kendi cebimize çalışmadığımız için araçlarımızın çok fazla hızlı gitmesine gerek kalmayacak, çok fazla yolcu almamıza gerek kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı denetim sistemi oluşturulacak

Yeni sistemde tüm araçlara, bilgisayarı ve takip sistemi takılacak. İETT, bütün otobüsleri canlı olarak denetleyebilecek. "Mobiett" ve "Atayol" yazılım sistemiyle vatandaşlar araç doluluklarını önceden görebilecek. Araç içerisinde yaşanan sorunlar, anında İETT filo takip sistemine bildirilecek ve otobüse canlı bağlanılarak müdahale edilebilecek.

Yeni nesil otobüslerde, yalnızca İstanbul Ulaşım Akademisi'ni tamamlayan şoförler çalışabilecek. Her şoföre belirli bir puan sistemi getirilecek. Vatandaş memnuniyeti, güvenli sürüş ve diğer teknik kriterler ile puanını yükselten şoförlere, ilave ödüller verilecek. Vatandaştan yoğun şikayet alan, trafik güvenliğini ihlal eden, yolcuyu tehlikeye atan şoförler ise belli bir puanın altına düştüğünde, sistem dışına çıkarılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması imzalandı - Son Dakika


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