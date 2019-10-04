İETT, kadın otobüs şoförü alacak
1 saat önce
İETT, resmi sitesinden, tarihinde ilk defa kadın şoför çalıştıracağını açıkladı.
İETT, resmi sitesinden, tarihinde ilk defa kadın şoför çalıştıracağını açıkladı. Adayların " İstanbul'u sevmesi" de aranan şartlardan birisi olarak dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:56
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