İETT'nin 2020 bütçesi hazır

İSTANBUL Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 2020 bütçesi belli oldu. Bütçe kararnamesine göre, İETT'nin 2020 yılı bütçesi, 2 milyar 980 milyon TL hesaplandı. Gelir ve gider arasındaki fark ise 50 milyon TL'lik borçlanma ile karşılanacak. İETT'nin bütçesi, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek.

İETT Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçesi hazırlandı ve kitap olarak bastırıldı. Bütçe kararnamesine göre, İETT'nin 2020 yılı harcamaları için 2 milyar 98 milyon TL ödenek ayrıldı. İETT'nin 2020 yılı gelirleri ise 2 milyar 930 milyon TL olarak tahmin edildi. Aradaki 50 milyon TL'lik farkın borçlanma ile karşılanacağı belirtildi. İETT'nin gelirinin 2 milyar 528 milyon TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden oluşuyor. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin toplamının da 300 milyon TL olduğu belirtildi. 'Diğer gelirler' başlığı altında ise 102 milyon TL gelir tahmin ediliyor.

2020'DE 180 OTOBÜS ALINACAK

İETT'nin bütçesinden, yeni otobüs alımına ise 250 milyon TL kaynak ayrıldı. Yeni noktalara 'akıllı yolcu bilgilendirme sistemi' konulması için 5 milyon 501 bin TL'lik yatırım yapılacak. İETT'nin 2 bin 127 dolu işçi kadrosuna karşılık 6 bin 223 boş işçi kadrosu bulunuyor.

Bütçe kararnamesinin 'edinilecek taşıtlar cetveli'ne göre, 2020 yılında metrobüs için 50 yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüs alımı yapılacak. Ayrıca şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere 130 solo otobüs alınacak. Otobüslerin alımı, öz kaynak ve borçlanma ile sağlanacak. İETT'de şu an 3 bin 103 otobüs bulunduğu öğrenildi.

HİBENİN ARTIRILMASI İSTEMİ

İETT bütçesinin, 2019 yılına göre, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde yüzde 63'lük artış olduğu görüldü. Geçen yıl 1 milyar 550 milyon 370 bin TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılı için 2 milyar 528 milyon TL olarak hesaplandı.

İBB denetçileri Ahmet Naim Taylan ve Murat Öztürk, bütçe ile ilgili değerlendirmede bulundu. Taylan, "İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu hizmetlerin maliyetini karşılayabilmek ve borç yükünü aşağı çekebilmek için teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin artırılması gerektiği aşikardır" derken, Öztürk ise "Ücretsiz, indirimli ve benzeri taşıma işlemleri için uğranılan gelir kaybının İBB tarafından finanse edilmesi yanında hibe miktarının da artırılması uygun olacaktır" dedi.