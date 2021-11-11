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İETT'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi - Son Dakika

İETT'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi

11.11.2021 20:09
İETT'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesini 7 milyar 700 milyon lira olarak onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçesini 7 milyar 700 milyon lira olarak onayladı.

İETT Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık yaptığı oturumda, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mecliste 2022 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

Bilgili, filodaki 5 bin 615 otobüsün yüzde 45'inin İETT otobüsü, yüzde 38'inin Özel Halk Otobüsü ve yüzde 17'sinin İstanbul Ulaşım A.Ş aracı olduğunu söyledi.

İETT'nin otobüs filosuna bakıldığında, en genç solo otobüslerin 4 yaşında, en genç körüklü otobüslerin ise 8 yaşında olduğunu ifade eden Bilgili, ortalama otobüs filo yaşının bu yıl itibarıyla 9 olduğunu kaydetti.

Metrobüs filosunun, ortalama yaşı 12 olan 33 adet Phileas marka araç, ortalama yaşı 13 olan 249 adet Mercedes Capacity ve ortalama yaşı 8 olan 389 adet Mercedes Conecto tipi araçlardan oluştuğunu anlatan Bilgili, "Metrobüs filomuz bu yıl itibarıyla 10 yaşındadır ve üstelik bazı araçlarımızın kilometreleri 2 milyona yaklaşmaktadır" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle İETT'nin yıllık yolculuk sayısının geçen yıl 353 milyona düşerek, 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 40 oranında azaldığını dile getiren Bilgili, "Yolculuk sayımız bu yıl geçen yıla göre yüzde 15 oranında artarak, 405 milyon olarak gerçekleşmiş olacak. 2022 yılında da yolculuk sayımızın bu yıla göre yüzde 35 artış göstererek 550 milyonu aşacağını öngörüyoruz" dedi.

Bilgili, 2022 yılında, yeni araçlarla birlikte filo yaşının metrobüs hattında 11'den 9'a ineceğini kaydederek, 2022'de, yeni alınacak araçlarla otobüs filo yaşını da 9 olarak hedeflediklerini belirtti.

2018 ve 2019 yıllarında İETT, Özel Halk Otobüsü ve Ulaşım A.Ş otobüslerinde araç arızalarının günlük 500'lü sayılarda olduğunu ifade eden Bilgili, 2020 ve 2021 yıllarında ise aldıkları ek önlemlerle arıza sayılarını günlük 400'lere düşürdüklerini söyledi.

Bilgili, Özel Halk Otobüslerinin dönüşümü sonrası sarı renge boyanmasıyla, arızalanan her aracın İETT'nin işlettiği ve bakımını yaptığı araç gibi göründüğünü kaydetti.

İETT'nin 2022 bütçesine değinen Bilgili, bütçenin 7 milyar 700 milyon lira olarak planlandığını söyledi.

Meclis komisyon raporunda, bütçenin 2 milyar 250 milyon liralık kısmının yapılacak borçlanma ile kapatılarak bütçe denkliği sağlanacağı aktarıldı.

Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından mecliste oylanan İETT bütçesi oy birliğiyle meclisten geçti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi - Son Dakika


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