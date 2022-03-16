İETT'NİN 235 MİLYON TUTARINDAKİ İÇ BORÇLANMA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İETT'nin 235 milyon tutarındaki iç borçlanma teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste yapılan soru önergeleri ve gündem dışı konuşmalardan sonra gündemde bulunan maddeleri ele alındı.

İETT 235 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

Gündem maddelerinden olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) 235 milyon tutarında iç borçlanma talebi görüşüldü. Meclis, oy birliğiyle iç borçlanma teklifine onay verdi. Yine meclis oy birliğiyle Eyüpsultan Belediyesi'nin 705 milyon liralık 'Ek ödenek' talebi kabul gördü.

RAKAMLARI AÇIKLADI

AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Kader de 23 kez soru önergesi verdiklerine değinerek, İBB ve iştiraklerinden seçimden bu güne kadar kaç personelin işten çıkarıldığını sordu. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yönetimi devralmalarından bu yana 22 bin kişinin işe alındığını belirterek, Bunlardan 11 bini eski taşeron çalışan. KYK dolayısıyla kadroya alındılar, yeni giriş olarak gözüküyorlar. 567 açıktan atamamız, 267 naklen yayın, askerden dönüş yapan 178 kişi var. Bu güne kadar 16 bin 161 kişi işten çıkmış. 4 bin 135'i emekli olmuş. 3 bin 561 kişi yaptığı işin sona ermesi nedeniyle çıkmış. Askere gittiği için çıkan 417 kişi var. Hayatını kaybeden 245 kişi var. 78 kişi evlilik dolayısıyla, 175 kişi naklen gitmiş. İşçinin kendi istifası 3 bin 357. İşveren tarafından çıkarılan da 3 bin 594 kişi. Bunların da çeşitli gerekçeleri var diye konuştu. AK Parti İBB Meclis Üyesi Halit Cebeci seçim döneminde Yenikapı'da sergilenen makam araçlarını hatırlatarak, 24 Haziran 2019 ile 16 Mart 2020 tarihleri arasında kaç adet araç kiralandığı ya da satın alındığı konusunda soru önergesi sundu.