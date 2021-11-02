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İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika

İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

02.11.2021 18:44

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför, güvenli sürüş eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför, güvenli sürüş eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. iş birliği kapsamında şehir içi hatlarda aktif çalışan 24 kadın şoföre güvenli sürüş eğitimi verildi.

MAN ProfiDrive Akademisi'nin uzman eğitmenleri tarafından hem interaktif hem de araç üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilen iki günlük eğitimde başarılı olan kadın şoförler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

MAN'ın İstanbul İkitelli Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, İBB olarak kadın istihdamına özel önem verdiklerini söyledi.

İstanbul'da bugün sadece İETT'de değil, itfaiyeden şehir hatları vapurlarına, metrodan güvenlik personeline kadar hemen her alanda kadın çalışan sayısını artırdıklarını ve artırmaya da devam edeceklerini ifade eden Altıkardeşler, şöyle konuştu:

"Bu anlayış doğrultusunda da gelecek dönemde çok daha fazla kadın şoförü istihdam etmek istiyoruz. İlk göreve başlayan kadın şoförlerimiz çok olumlu tepkiler aldılar. Bize gelen teşekkürlerde en çok pay, kadın şoförlerimize aittir. Yolcularımızın bir kısmı, direksiyon başında kadın şoför görünce önce bir tedirginlik hissettiklerini ama ilerleyen dakikalarda kadın şoförlerimizin becerilerini gördükçe tedirginliğin yerini güvene bıraktığını ifade ediyorlar. Biz de belediye olarak kadın şoförlerimize aynı şekilde güveniyoruz. Onlar yaptıkları işe duydukları saygı, işlerini yaparken gösterdikleri özen, özveri sayesinde kendilerinden sonra bu işi yapmayı düşünen diğer kadınlara da ilham oluyorlar."

İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı
İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı
İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı
İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Tramvay, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT'nin 24 kadın şoförü, güvenli sürüş eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika
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