İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır? - Son Dakika
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İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır?

İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır?

Öğrenci İstanbulkart 30 yaş üstü iptal mi oldu ve İETT öğrenci akbiline yaş sınırı mı geldi soruları gündemde. Öğrenci İstanbulkart kaç yaşına kadar alınır ve öğrenci akbili ne kadar, zam geldi mi merak ediliyor. Peki, İstanbul öğrenci akbiline 30 yaş sınırı getirildi mi? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı?

12.07.2024 08:20  Güncelleme: 08:31
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İstanbul öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı ve İstanbulkart öğrenci akbili ne kadar, kaç TL soruları merak ediliyor. Öğrenci İstanbulkart 30 yaş üstü iptal mi oldu, ne zaman yaş sınırı getirileceği araştırılıyor. İETT öğrenci akbili yaş sınırı geldi mi? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı? Öğrenci İstanbulkart ne kadar basıyor? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBULKART ÖĞRENCİ YAŞ SINIRI VAR MI?

İBB Meclisi'nde alınan kararla 30 yaşından gün almış öğrencilere Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacak.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karara "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok" sözleriyle tepki gösterdi.

İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır?

İETT ÖĞRENCİ AKBİLİNE 30 YAŞ SINIRI GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, alınan kararla 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranlarını yüzde 10'a düşürdü. Karar, tartışmalara neden oldu.

İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? Öğrenci İstanbulkart kaç yaşına kadar alınır?

ÖĞRENCİ İSTANBULKART KAÇ YAŞINA KADAR ALINIR?

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi.

Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise İstanbul'da 2019'dan sonra 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini aktararak, bunun hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi. Bu sebeple İBB'nin zarara uğradığını savunan Özcan, önlem alınmaması durumunda yüksek zamları konuşmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.

Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük. Halk Ekmek ve öğrenci yurdu zamlarında da bunu gördük. Genel Sekreterinizin ifadesiyle ancak sıfırı tüketmiş bir belediye böyle yapabilir." diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Soğuk Haber, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır? - Son Dakika

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