İETT otobüs filosunda 177 araç hurdaya çıktı - Son Dakika
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İETT otobüs filosunda 177 araç hurdaya çıktı

16.06.2022 10:34
İETT otobüs filosunda 177 araç hurdaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 3 yıllık süreçte İETT filosuna yeni araç katılmadığını belirterek, "Bizim dönemimizde Otobüs AŞ'ye alınıp da oradan devir alınan 130 otobüs hariç filoya yeni hiçbir araç katılmamış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 3 yıllık süreçte İETT filosuna yeni araç katılmadığını belirterek, "Bizim dönemimizde Otobüs AŞ'ye alınıp da oradan devir alınan 130 otobüs hariç filoya yeni hiçbir araç katılmamış. Yani 3 bin 75 araç, 177 de hurdaya çıkan araç var." dedi.

Kaynar, mecliste sunduğu İETT raporuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2021 arasında "Adalar" ilçesinde kullanılmak üzere alınan elektrikli araçlar hariç, İETT'nin filosuna hiçbir yeni otobüs katılmadığını söyledi.

Filoda 3 bin 75 araç bulunduğunun görüldüğünü belirten Kaynar, "Yine bu yıllar arasında bizim dönemimizde Otobüs AŞ'ye alınıp da oradan devir alınan 130 otobüs hariç filoya yeni hiçbir araç katılmamış. Yani 3 bin 75 araç, 177 de hurdaya çıkan araç var." diye konuştu.

Geçen yıl, 100 "Otokar" ile 60 "Akia" aracın alınması için sözleşme yapıldığını aktaran Kaynar, bu araçların da çok cüzi miktarının teslim edildiğini, kalan kısımlarının ise henüz tamamlanma durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi.

"Hangi yılda, kaç araç, ne sebeple hurdaya ayrılmış, bunların listesi bizde mevcut"

"Son 3 yıl içinde hurdaya ayrılan ve devredilen araç sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında, nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul'un toplu ulaşım sistemi içinde hizmet vermekte olan otobüslerin sayısında azalma, model yılları itibarıyla da yaşlanma olduğu görülmüştür." diyen Kaynar, şöyle devam etti:

"2020, 2021 ile 2022 yılları arasında hurdaya ayrılan otobüs sayısı 177. Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep etmemize rağmen komisyonumuza gönderilmedi. Komisyonumuz raporunu sunduktan sonra birtakım belgeler gönderilmiş, bu belgeler de bizim sorduğumuz soruların cevabı olmayan, eksik belgeler. Özellikle yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti, bu araçların sonrasında ne olduğu, bu araçların kullanılabilir parçalarının ne olduğu belirsizdir. Hangi yılda, kaç araç, ne sebeple hurdaya ayrılmış, bunların listesi bizde mevcut."

Kaynar, 3 yıllık dönem içinde arıza kayıtlarına da değinerek, "2019 yılında 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381 (pandemi dolayısıyla), 2021'de 157 bin 902 olmak üzere, 3 yıl içinde 432 bin 157 arıza kayıt altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Mekaniğin de bir ömrü var"

Kaynar, İBB yönetiminin yeni araç almadığını, mevcut araçların bakımını da doğru düzgün yapmadığını belirtti.

Önceki dönemlerde alınan otobüs filosunun doğru dürüst bakım dahi yapılmadan 3,5 yıl idare ettiğine dikkati çekerek, "Artık deniz bitti. Mekaniğin de bir ömrü var. Zaten sahada da bunun etkilerini İstanbullular bizzat yaşıyorlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İETT otobüs filosunda 177 araç hurdaya çıktı - Son Dakika

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