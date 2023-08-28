İETT şoförüne yol tartışmasına biber gazlı saldırı! Yolcular fenalaştı - Son Dakika

İETT şoförüne yol tartışmasına biber gazlı saldırı! Yolcular fenalaştı

Son Güncelleme: 28.08.2023 11:44

Kadıköy'de bir otomobil sürücüsü, İETT otobüs şoförü ile trafikte yol verme tartışması yaşadı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü biber gazı sıkarak İETT şoförünü etkiledi. Gazdan etkilenen bazı yolcular fenalaşarak baygınlık geçirdi.

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, biber gazından etkilenen bazı yolcular kendilerini dışarı attıktan sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

İETT Otobüs Şoförüne Biber Gazı Saldırısı: Yolcular Fenalaştı

YOLCULAR FENALAŞTI

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı. Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

İETT Otobüs Şoförüne Biber Gazı Saldırısı: Yolcular Fenalaştı

"ÖLÜYORLARDI RESMEN"

Olay tanık olan işletmeci Ahmet Karakelle, "Şu köşe başında sıkıştırdılar birbirlerini, sonra şu alana geldiler beraber. Trafik zaten sıkışıktı ışıklardan dolayı. Sonra adam arabadan aşağı indi. Otobüs şoförü camından içeriye biber gazını sıktı. Sonra yanında bir kadın daha vardı o da aşağı indi. Daha sonra bindiler arabaya devam ettiler. Sonra şoför kapıları açtı, bütün herkes aşağı indi. Herkesin gözleri yaşlıydı, ölüyorlardı resmen. Ondan sonra da limon verdik, su verdik. Adamlar da sonra gittiler. Şoför otobüs kullanmaya devam etti. Şoföre limon verdik, yüzünü yıkadık. Ondan sonra 15-20 dakika kendini toparlama süreci oldu. Zaten bir kızcağız orada resmen bayıldı. Onu almadan gitti şoför. Onu ayılttık, kendine getirdik toparladı, taksiye bindirip gönderdik" dedi.

Kaynak: DHA

İETT, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT şoförüne yol tartışmasına biber gazlı saldırı! Yolcular fenalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT şoförüne yol tartışmasına biber gazlı saldırı! Yolcular fenalaştı - Son Dakika
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