İETT OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BU KEZ DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLADI - Son Dakika
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İETT OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BU KEZ DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLADI

24.05.2022 04:17
İETT OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BU KEZ DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLADI

AVCILAR'da 2 ay önce kullandığı otobüsü taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı.

AVCILAR'da 2 ay önce kullandığı otobüsü taşlı saldırıya uğrayan İETT şoförü Tarık Akçam, bu kez de Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan Tarık Akçam art arda yaşadığı bu saldırılara tepki gösterdi.

Olay, Esenyurt Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün sabah 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü Tarık Akçam, yolda ilerlerken motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışmasına girdi. İkili arasındaki sözlü tartışmada motosiklet sürücüsü Akçam'a bıçak çekti. Otobüs şoförü Akçam ise kendini korumak isterken elinden yaralandı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken, motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler bir yandan Akçam'a yardım ederken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçam'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi aldı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

"BANA BIÇAK SALLADI, BEN DE BIÇAĞI TUTTUM"

Avcılar'da 2 ay önce de otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı yapılan Tarık Akçam, "Bugün saat 11.00 civarlarında mazot aldım Boğazköy peronlarına girmek üzere sola sinyal verdim. Bu sırada sola yaklaşırken motosikletli bir çocuk geldi. Ben çocuğun geçmesini bekledim ama geçmedi, yanıma geldi. Dedi ki, 'Beni sıkıştırıyorsun'. Ben de, kardeşim ben seni sıkıştırmıyorum senin geçmeni bekliyorum dedim. Bu arada bir küfür falan etti bana sonra camdan vurmaya çalıştı. Hem cama vurunca hem de ağır küfür edince ben de o öfkeyle aşağı indim birbirimize saldırdık. Daha sonra millet bizi ayırdı. O motoruna koştu bir bıçak kaptı geldi. Bir kaç kere bıçağı salladı bana. Bende üçüncüde bıçağı tuttum. Ben tutunca elimdeki sinirleri koparttı. Sonra millet bizi yine ayırdı. O gitti motoruna bindi devam etti. Ben de o sırada fotoğrafını çekeyim dedim, otobüse gittim telefonumu almaya. Orada ki birisi plakasını aldığını söyledi. Hastanede polise şikayetçi oldum" diye konuştu.

"2 AY ÖNCE DE ARACIM TAŞLI SOPALI SALDIRIYA UĞRADI"Konuşmasına devam eden Akçam, "Biz bütün şoförler sabah 04.00'te evimizden çıkarız, gece saatlerine kadar insanlara hizmet ederiz. Bakın şu halime, ben şoför müyüm neyim. Ben şoförüm, insanlara hizmet ediyorum. 2 ay önce benim aracım taşlı sopalı saldırıya uğradı. Onun görüntüleri vardı, bu olayın yok. Saldırıya uğradığımda gece serbest bıraktılar onları. Darp edildik, 7 kilometre takip edildik. Bu sefer 2 ay sonrada bizi kestiler. Bizim arkamızda kimse yok, İETT yok, belediye yok. Hiçbir kurum arkamızda değil. Bizi kollayacak hiçbir yasa kanun yok. Ne aldığımız ücret belli ne arkamızda duran var. Ne bizi arayan soran var. Önceden taşlı sopalı saldırıya uğradım, 2 ay sonra bıçaklı saldırıya uğradım. Herhalde 2 ay sonra da öldürüleceğim. İlla ki ölümle mi sonuçlansın birilerinin canı mı yansın" dedi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Avcılar, Polis, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BU KEZ DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLADI - Son Dakika


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