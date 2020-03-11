İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Kadıköy'de, İBB ekipleri İETT ve Özel Halk Otobüslerine (ÖHO) sefer arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon uygulaması yaptı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.Çalışmaların Corona ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu öğrenildi.

İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:17 Kaynak: AA
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