İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi - Son Dakika

İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi

7 saat önce

İETT'ye bağlı otobüslerin kaza sayılarında bir önceki yıla göre düşüş yaşandı.

İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi, System.String[]

İETT'ye bağlı otobüslerin kaza sayılarında bir önceki yıla göre düşüş yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre 2018'de İETT otobüsleri 7 bin 103 kazaya karışırken, geçen yıl bu sayı 5 bin 271'e düştü. Metrobüs araçlarıysa 2018'de 454, 2019'da 243 kaza yaptı. Otobüs AŞ araçları ile 2018'de 2 bin 936 kaza yaşanırken, bu rakam 2019 yılında 2 bin 257'ye indi.

Özel Halk Otobüslerinin kaza sayısı da 2018'deki 4 bin 227'den, 2019'da 2 bin 893'e geriledi.

- Ölümlü kazalar da azaldı

2018 yılında İETT otobüsleriyle yapılan kazalardan 268'i yaralanma, 8'i ise ölümle sonuçlandı. Bu sayı 2019'da 233 yaralanmalı 2'si ölümlü kaza olarak gerçekleşti. Metrobüs'te 2018 yılında 39'u yaralanmalı 1'i ölümlü, 2019'da 31'i yaralanmalı 1'i ölümlü kaza meydana geldi.

Otobüs AŞ'ye ait araçlarda 2018'de 167 yaralanma, 2019'da ise 143 yaralanma ve 1 ölümlü kaza gerçekleşti.

Özel Halk Otobüslerinde ise 2018'de 277 yaralanmalı kaza, 2019'da ise 144 yaralanmalı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.

İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu

Son Dakika Haberleri
18:45 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
18:44 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
18:43 Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
18:42 Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:41 Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:50:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İETT otobüslerinin kaza sayısı geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]