Eyüpsultan'da 17 araca çarpan İETT otobüsü kamerada - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 17 araca çarpan İETT otobüsü kamerada

18.06.2022 14:32

Eyüpsultan'da 17 araca çarpan İETT otobüsü kamerada Eyüpsultan'da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

Eyüpsultan'da 17 araca çarpan İETT otobüsü kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı İETT otobüsü ara sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 3374 plakalı, EM2 hat numaralı Eminönü-Kulaksız hattında görevli İETT otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Hızını alamayan otobüs, sokak boyunca park halinde bulunan araçlara çarptı. Yaşanan olayda içinde kamyon, ambulans ve otomobillerin bulunduğu toplam 17 araç hasar gördü. Sokağı birbirine katan sürücü, son olarak çelik kasa yüklü 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durabildi. Kamyon, çarpmanın hızıyla bir bakkalın demir kepengine vurdu. Kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, 17 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Şoförün kaçtığını gördük"

Evde otururken bir anda gürültüyü duyduklarını söyleyen mahalle sakini Aybüke Tunç, "Biz evde oturuyorduk, fena bir gürültü koptu. Hemen cama koştuk, otobüs hızlı bir şekilde yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Otobüs gelirken park halindeki araçların camlarını kırmış. Kamyonet burada duruyordu, kamyona çarptı. Kamyonda bakkala çarptı. Herkes toplandı, insanlar toplanmaya başladı. Herkesin arabasına vurmuş, kavga çıktı burada. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otobüsü buradan kaldırdılar, kamyonun çıkmasını bekliyoruz. Çok yüksek bir ses geldi. Biz sesi duyduğumuzda ev sallandı. Büyük gürültüydü, kardeşlerim ağladı. Bizde cama çıktık. Şoförün kaçtığını gördük. Ama kimse bulamadı onu" dedi.

"Çalıntı diyorlar ama biz bilmiyoruz"

Otobüsün çarptığı kamyonun sahibi Hakan Karabıçak, "Otobüs şoförü alkollü mü yoksa yasaklı maddeler kullandığından dolayı mı ne? Yokuştan aşağı gelene kadar yaklaşık 15 - 16 araca vuruyor. En sonda da benim kamyon da buradaydı. İçerisinde de yüklü malzeme olduğu için vurduğunda kamyonu markete doğru sürüklüyor. Hızını azalttığında sabit kalıyor. Araç şoförü kaçıyor. Durum bu şekilde. Çalıntı diyorlar ama biz bilmiyoruz. Garajdan mı çalmış, park ettiği bir yerden mi o kadarını bilmiyoruz. İçerisinde 40 - 50 tane çelik kasa mevcut. İçerisinde çelik kasalar var, otobüsün hızını çelik kasalar kesiyor. 5 -6 ton yük var. Eğer yük olmasaydı. Diğer arabalar gibi bu arabaya da vururdu. İleri de park vardı. Parka otobüs dalardı, ölümle sonuçlanabilirdi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 17 araca çarpan İETT otobüsü kamerada - Son Dakika

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