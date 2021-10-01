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İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

01.10.2021 09:51
İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu, System.String[]

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden olurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsü arızalandı.

İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden olurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında bir İETT otobüsü arızalandı. Otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafiğe neden oldu. Birçok vatandaş trafikte uzun süre geçirirken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yakınında da İBB'ye bağlı bir İETT otobüsünün arıza yaptığı öğrenildi. Arızalandığı belirtilen otobüs nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafiğe araç arızası da eklenince trafik adeta felç oldu.

Başakşehir, İstanbul, Sakura, İETT, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İETT otobüsü arızalandı, uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika


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