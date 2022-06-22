İETT otobüsü arızalandı, mağdur olan vatandaşlar yolu kapattı

-Aynı dakikalarda ise Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs arızalanarak yolda kaldı, onlarca kişi yolda kald

İSTANBUL - Arnavutköy'de İETT Otobüsü arızalandı yolcular yolda kaldı. Mağdur olan vatandaşlar yolu kapatarak diğer otobüslerin geçişine izin vermedi. Aynı dakikalarda ise Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs arızalanarak yolda kaldı, onlarca kişi yolda kaldı.

İstanbul'da son zamanlarda İETT araçlarının arızalanması ve yolda kalması nedeni ile vatandaşlar isyan etti. Arnavutköy'de sabah saatlerinde Arnavutköy Mecidiyeköy seferini yapan 336 M hattı İETT otobüsü arızalandı. İşyerlerine geç kalan vatandaşlar isyan ederek yolu kapattı ve diğer otobüslerin geçişine izin vermedi. Aynı saatlerde ise Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs arızalanarak yoluna devam edemedi. Metrobüste bulunan onlarca kişi yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.