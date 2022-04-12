İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü - Son Dakika
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İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü

12.04.2022 09:47
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü

Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına 'ok' gibi saplandı.

Esenyurt'ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına 'ok' gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri, Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gişelerden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Nisan 2022 İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü AKMİB'de Saadettin Çağan yeniden başkan AKMİB'de Saadettin Çağan yeniden başkan

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı: Faciadan dönüldü - Son Dakika
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