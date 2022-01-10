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İETT otobüsü kazaları ve İstanbulkart sorunu - Son Dakika

İETT otobüsü kazaları ve İstanbulkart sorunu

10.01.2022 20:19
İETT otobüsü kazaları ve İstanbulkart sorunu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) son dönemde yaşanan İETT otobüs kazaları ve bayilerde bulunamayan İstanbulkart sorunu ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) son dönemde yaşanan İETT otobüs kazaları ve bayilerde bulunamayan İstanbulkart sorunu ele alındı.

İBB Meclisinde soru önergesi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan, İETT otobüslerinin bakım-onarım çalışmalarının doğru şekilde yapılmadığı konusunda uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, şoförlerin de çalışma koşullarının giderek kötüleştiğini söyledi.

Şoförlerin çalışma saatlerinin kimi zaman 18 saate vardığını ifade eden Demirhan, "Kazalar trafik kaynaklı değil, tamamen dikkatsizlikten kaynaklanan nedenlerden olmaktadır. AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak 'Telemetri sistemi' geliştirilmiş ve devreye almıştır. Ancak yeni dönem bırakın bu sistemi kullanmayı 2022 yatırım bütçesinden dahi çıkarmıştır. 2013-2018 yılları arasında öz kaynaklar ile yıllık ortalama 400 otobüs alınmış ve yaklaşık 2 bin 500 otobüs yenilenmiştir. Bu sayede İETT Avrupa'nın en genç filosuna sahip olmuştur. fakat 2,5 yıldır bir tane dahi otobüs filoya katılmadı." diye konuştu.

Demirhan, önergesinde de kazaların nedeni ve bakım çalışmalarına ilişkin sorular sordu.

Önerge oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

İstanbulkart sorunu

AK Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Muharrem Balık ise İstanbulkart konusunda soru önergesi verdi.

İstanbulkart temini için kullanılan 1047 cihazda tek ya da çift geçişlik biletler satıldığını belirten Balık, 275 cihazda ise İstanbulkart satışı yapılması gerekirken kart bulunamadığını bildirdi.

İstanbulkart'ın "adeta karaborsaya" düştüğünü dile getiren Balık, şöyle konuştu:

"Bugün hizmet bekleyen vatandaşlar çalışmayan İETT otobüslerini ittiriyor, Bozulan tramvaylar nedeniyle raylarda yürüyor, çalışmayan otobüslere binmek için saatlerce kart kuyruğunda bekliyor. Ekim ayı Meclisinde soru önergesi olarak değindiğimiz ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Bey'in de tasdik ettiği, kısa süre içerisinde çözüleceğini iddia ettiği İstanbul kart kuyruklarının çözülmeyi bir kenara bırakın artarak devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Başarısız mobil uygulaması nedeni ile İstanbul'da ulaşım çözümsüz kalmış ve bir çile haline dönmüştür."

Balık, önergesinde mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamaması, İstanbulkart yetersizliği, aplikasyonlarda yaşanan sorunlar, Alo 153 Çağrı Merkezindeki bekleme sürelerini sordu.

Önerge oy birliği ile kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

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Kaynak: AA

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