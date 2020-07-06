İETT otobüsü metrobüs köprüsüne çarptı: 19 yaralı - Son Dakika

- İETT otobüsü metrobüs köprüsüne çarptı: 19 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü arıza yaptı. Şöfor arızayı kotrol etmek isterken araç bir anda harekete geçerek metrobüs köprüsünün ayağına çarptı. Kazada 19 kişi yaralanırken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Avcılar Beylikdüzü arasında D-100 karayolunda yaşandı. İddiaya göre İETT otobüsü sürücüsü arızalanan aracın arızasını kontrol etmek için araçtan indi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir sebep ile otobüs kendiliğinden harekete geçti. Sürücüsüz şekilde hareket halinde olan otobüs önce bir simitçi arabasına çarptı ardından da metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durdu. Bazı yolcuların bazıları otobüsün kendi kendine hareket ettiğini görünce hareket halindeki araçtan atladı. Kazanın yaşandığı yolda otobüs kaldırılana kadar yoğun trafik oluştu. Kazada toplam 19 kişi yaralanırken otobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaza anını gören bir vatandaş yaşananları aktararak,"El freni arıza yapmış ışıklar yanarken el freni çekmeyi de unutuyor. Aşağı indi 18 kişi falan yaralı vardı. Durumu ağır olan yoktu hafif yaralılar"dedi

Öte yandan kazanın ardından bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik done ile havadan görüntülendi.