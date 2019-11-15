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İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

7 saat önce

3 karayolu Bayrampaşa istikametinde İETT otobüsünün seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı, System.String[]

O-3 karayolu Bayrampaşa istikametinde İETT otobüsünün seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otomobil içinde sıkışan yaralı vatandaş ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, 05.47'te O-3 karayolu Eyüpsultan Mevki Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Sancaktar idaresindeki 34 NL 5321 plakalı ve içinde yolcu İETT otobüsü aynı istikamete seyir halinde olan Mesut Güneş idaresindeki 59 UN 949 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sebebiyle Mesut Güneş ve araçtaki diğer ismi öğrenilemeyen iki şahıs yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazadan dolayı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O- 3 yolu Bayrampaşa istikametinde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

(İHA)

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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