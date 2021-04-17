İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNİN PANDEMİ VE YOLCU İLE MÜCADELESİ - Son Dakika

İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNİN PANDEMİ VE YOLCU İLE MÜCADELESİ

17.04.2021 10:29
İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNİN PANDEMİ VE YOLCU İLE MÜCADELESİ, System.String[]

İSTANBUL'da İETT otobüsleri günde ortalama 2 milyon yolcu taşıyor.

İSTANBUL'da İETT otobüsleri günde ortalama 2 milyon yolcu taşıyor. Pandemi nedeniyle İETT otobüsleri koltuk sayısına göre 46 ya da 49 yolcu alabiliyor. Duraklarda otobüse binemeyen yolcular duruma tepki gösteriyor. İETT şoförleri sürekli bu nedenle arbede yaşandığını belirterek, yolcuların otobüsleri tekmeleyip, önüne geçtiklerini söylüyor. Şoförler, maskesiz, ya da maskesi çenesinin altında olan yolcuları uyarmak zorunda kalıyor. İETT şoförleri maskeyle otobüse binen yolcuların, daha sonra maskesini indirdiği için yolcuların arasında tartışmalar yaşandığını belirtiyor.

"UYARDIĞIMIZ ZAMAN DA BİZE KABA DAVRANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

24 yıllık İETT şoförü olan Eminönü-Arnavutköy hattında çalışan Murat Arıkan, "Hijyen kurallarına uyarak, maskemizi her 3 saatte bir değiştirerek, kendimizi koruyoruz. Yolcularımızın da bu olaya dikkat etmesi gerekiyor. Halkımız, biraz duyarsız davranıyor. Araca binerken maskesi kapalı fakat arkaya geçtiği zaman maskesini çıkartıyor. Uyardığımız zaman da bize kaba davranmaya çalışıyorlar. Diyoruz ki, 'bu sizin sağlığınız için'. Kendi kendinin kuralını koyacaksın, kendi canını kendin kollayacaksın. Ama tabi bazı agresif insanlarla da karşılaşıyoruz. Vatandaş kendi arasında da tartışıyor. Duyarlı insanlar arkada maske için 'kapatır mısın' diyor, 'kapatırım, kapatmam, sana ne' her tarafı metazori, hep hır, gür. İnsanların psikolojisi bozulmuş koronadan sebep, herkes kapalı kaldı, bir açıldık, bir kapandık, tatile gidemedik. Herkes maskesini düzgün taksın, şoför arkadaşlarımız araç dolduğu zaman, ısrar etmeyin, aracın kapasitesi belli 46 kişi. Bazı yolcular illa arabayı tekmeliyor, vuruyor, yazık günah kolunu bacağını incitecek. Yapmaması gereken şeyler bunlar, şoför arkadaşları olumlu karşılayalım" diye konuştu.

"KİMİ ARACIN ÖNÜNÜ KESİYOR,  TEKMELEYENLER OLUYOR"

3 yıllık şoför olan Arnavutköy-Eminönü hattında çalışan Hacı Ali Kılınç, "Mesafeli durarak kendimizi korumaya çalışıyoruz, fazla insanların yanına yaklaşmadan çalışmaya çalışıyoruz. Arnavutköy-Eminönü hattının yoğun yolcusu var, çok yoğun oluyor. Sayı 46 olunca yolcu almıyoruz, almadığımız için yolcularla biraz sıkıntı yaşıyoruz, 'niye durmuyorlar', 'durmadan gitti duraklarda' diyorlar. Kimi arabanın önünü kesiyor, arabayı tekmeleyenler oluyor, 'durmuyor, almıyor' diye. Biz de yasak olduğu için alamıyoruz, 46 kişi sayısı dolduğu için. Maskesiz binenler oluyor, yanımızda maske varsa veriyoruz biz. Maskesi olmayan, kopan illa ki oluyor" şeklinde konuştu.

DUYARLI YOLCULAR DA VAR

Duyarlı yolcuların bulunduğu İETT güzergahları da bulunuyor. 32-A Cevatpaşa-Beyazıt hattında çalışan şoför Murat Bayraktar, sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Araçlarımız zaten dezenfekte ediliyor. Kabinimiz var, insanlarla bire bir pek yakınlaşmadığımız için korumamızı sağlıyoruz. Halkımız genelde bu konuda dikkatli, bu konuya gayet önem veriyorlar, maskesiz binen yolcumuz yok. Onun için pek uyarıya gerek kalmıyor. Kendimizde yanımızda, çantamızda dezenfektan, kolonya taşıyoruz" dedi.

- Kesiyor

Eminönü, Pandemi, Arbede, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNİN PANDEMİ VE YOLCU İLE MÜCADELESİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 yıllık dava arabulucu uygulamasıyla 4 saatte son buldu 2 yıllık dava arabulucu uygulamasıyla 4 saatte son buldu Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Cem Yılmaz'a Demet Akalın'ı sinirlendiren sözlerini sordular, hem kızdı hem yalanladı Cem Yılmaz'a Demet Akalın'ı sinirlendiren sözlerini sordular, hem kızdı hem yalanladı Kilometrelerce kaçıp saklandığı tarlada yakalanan alkollü sürücüden şaka gibi savunma: Kaçmıyordum Kilometrelerce kaçıp saklandığı tarlada yakalanan alkollü sürücüden şaka gibi savunma: Kaçmıyordum Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım! Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım!         
10:24
Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor         
09:44
'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı         
08:50
Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var         
08:15
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı         
02:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi         
23:52
Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar         
20:16
Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı         
20:00
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı         
18:17
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 10:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNİN PANDEMİ VE YOLCU İLE MÜCADELESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei