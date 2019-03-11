Son Dakika Haberleri: İett Otobüsü Sürücüsü ' Telefonla Oynuyordu" İddiası: 1 'İ Ağır 5 Yaralı

İett Otobüsü Sürücüsü ' Telefonla Oynuyordu" İddiası: 1 'İ Ağır 5 Yaralı

59 dakika önce

Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünün neden olduğu öne sürülen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İett Otobüsü Sürücüsü ' Telefonla Oynuyordu
Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünün neden olduğu öne sürülen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü.

Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlayarak "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Üsküdar sahilinde ters yöne girdiği öne sürülen İETT otobüsünün neden olduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Üsküdar sahili Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine giden İETT otobüsü, Beykoz yönüne giden taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yakıt alan başka bir araca çarptı. Otobüs ise taksinin arkasından gelen başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksi şoförü sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı. Biri İETT otobüsü olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi. İETT aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Son Dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Geldi

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İett Otobüsü Sürücüsü ' Telefonla Oynuyordu" İddiası: 1 'İ Ağır 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]