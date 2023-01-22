Bu nedenle sanıklar Ahmet R.Ş. (50) ile Nesrin G'ye (58) "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Şişli 'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadına, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar - Son Dakika

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