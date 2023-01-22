İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar - Son Dakika
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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar

22.01.2023 13:08
İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar

Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadına, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadına, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı.

Kararda, sanıkların belediye otobüsü içerisinde herkesin görebileceği şekilde cinsel ilişkide bulundukları ve üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

Bu nedenle sanıklar Ahmet R.Ş. (50) ile Nesrin G'ye (58) "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet R.Ş. ile Nesrin G'nin "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA
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