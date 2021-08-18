İETT otobüsünde HES kodu tartışması - Son Dakika

İETT otobüsünde HES kodu tartışması

Şoför polis gelene kadar otobüsü hareket ettirmedi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de tek İETT kartı ile otobüse binmeye çalışan iki kişiye HES kodu tanımlaması yapılması gerektiğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Şoför bir süre sonra otobüsün kapılarını kapatarak polis gelene karar hareket etmedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde 36 TC Taşoluk - Cebeci hattında seyir halinde olan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, seferini yapan otobüse isfalt durağında binen 2 kişi bir İETT kartı ile yolculuk yapmak istedi. İETT şoförünün tek kart ile yolculuk yapılamayacaklarını ve kartlara HES kodlarının tanımlanması gerektiğini söyledi.

Şoförünün uyarısının üzerine yolcular ısrar etti. Yolcu ve şoför arasında dakikalarca tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle sefere devam etmeyen İETT şoförü, polis gelene kadar otobüsü durakta bekletti. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepkileri ve yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.