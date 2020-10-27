İETT otobüsünde iğrenç olay, Şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İETT otobüsünde iğrenç olay, Şüpheli adliyeye sevk edildi

27.10.2020 12:11
İETT otobüsünde iğrenç olay, Şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Zeki GÜNAL / İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı.

Zeki GÜNAL/ İstinye Dereiçi- Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İETT otobüsünde iğrenç olay, Şüpheli adliyeye sevk edildi
İETT otobüsünde iğrenç olay, Şüpheli adliyeye sevk edildi

İstinye, Dereiçi, Kabataş, İETT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT otobüsünde iğrenç olay, Şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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