İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı

06.06.2022 16:31

İETT otobüsünde seyahat eden kadın yolcunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İETT otobüsünde seyahat eden kadın yolcunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadıköy- Ataşehir seferini yapan İETT otobüsünde seyahat eden M.B, cep telefonu ile yanındaki koltukta oturan kadın yolcu E.A'nın gizlice fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine Acıbadem civarında durdurulan otobüse polis ekibi çağrıldı.

Polis ekipleri, fotoğraf çektiği gerekçesiyle M.B'yi gözaltına alarak Kadıköy Acıbadem Polis Merkezine götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, savcılık işlemleri sonrasında hakimliğe gönderildi.

Şüpheli suçlamayı kabul etmedi

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ifadesi alınan şüpheli M.B, telefonunun bozuk olduğunu iddia ederek, "Kendi kendine resim çekmiş." dedi.

M.B, hakkındaki suçlamaları da reddetti.

Hakimlik, şüphelinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmasına karar verdi.

İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı
İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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