Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ifadesi alınan şüpheli M.B, telefonunun bozuk olduğunu iddia ederek, "Kendi kendine resim çekmiş." dedi.

Kadıköy- Ataşehir seferini yapan İETT otobüsünde seyahat eden M.B, cep telefonu ile yanındaki koltukta oturan kadın yolcu E.A'nın gizlice fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine Acıbadem civarında durdurulan otobüse polis ekibi çağrıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT otobüsünde kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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