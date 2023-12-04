 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İETT Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

İETT Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga Çıktı

Kartal'da İETT otobüsünde seyahat eden 2 kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

04.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:17
Abone Ol

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinde İETT otobüsündeki 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAÇLARINI ÇEKTİ

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Kartal Köprüsü'nde İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından otobüs durağa yanaştı. Yolcuların bir kısmı otobüsten indi. Otobüs kapısının girişinde taraflardan biri diğerinin saçını çekti. Saçı çekilen kadın bir süre bağırdı.

İkili arasındaki arbede saçı çekilen kadının otobüsten inmesiyle son buldu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İETT Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga Çıktı
Kaynak: DHA

kavga, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika


14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor
13:56
Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki
13:48
Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı Kenya'da 8 aylık bebeğini denize atan kadın gözaltına alındı
13:40
Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı
13:39
TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
13:14
Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var
13:01
Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü
12:36
Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar

Son Dakika
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkının sözlerini değiştirdi: Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor
13:56 Kayserispor'a prim vaadinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'ye İmamoğlu'ndan tepki
13:40 Korkulan oldu! Çin'i esir alan esrarengiz virüs Danimarka ve Hollanda'ya sıçradı
13:39 TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
13:14 Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var
13:01 Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor! Akaryakıta indirim göründü
12:41 4 gündür kayıp olan Damla'dan kahreden haber! Cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu
12:36 Başıboş sokak köpeklerinden canlarını kurtarabilmek için aracın üzerine çıktılar
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze kasabı Netanyahu, Miloseviç gibi yargılanacak
12:14 Banka müdürü dolandırıcılık skandalında adı geçen AK Parti'li meclis üyesi istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 14:26:07. #1.12#
SON DAKİKA: İETT Otobüsünde Kadınlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement