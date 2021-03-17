İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI - Son Dakika

İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI

17.03.2021 14:09
İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI, System.String[]

Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu ile otobüse maskesiz bindiği öne sürülen, İETT görevlisi arasında tartışma çıktı.

Arnavutköy- Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu ile otobüse maskesiz bindiği öne sürülen, İETT görevlisi arasında tartışma çıktı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği o anlar yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün, Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İETT'de şef olduğu iddia edilen bir kişi ile bir yolcu arasında maske takma tartışması çıktı. İETT görevlisinin maske takmadan otobüse bindiğini söyleyen yolcu bu sırada telefonuyla kayda girdi. İki taraf birbirlerinden şikayetçi olacaklarını söylerken, otobüs şoförü gerginliği sonlandırmaya çalıştı. İETT görevlisi, tartışma sırasında kendisine tepki gösteren başka bir yolcuyu vatan haini olmakla suçladı. Yolcularla uzun süre tartışan amir, otobüs şoförüne "Polisi gördüğün anda dur" şeklinde talimatlar verdi.

Yaşanan tartışma anları kameralara yansırken bir süre sonra tarafların, sakinleştikleri görüldü.

HES KODU OLMAYAN YAŞLI KADINI OTOBÜSTEN İNDİRDİLER

Bir diğer tartışma Arnavutköy'de oldu. Otobüse binen yaşlı bir kadın HES kodu olmayınca, otobüsten indirilmek istendi. Otobüs şoförünün yanı sıra yolcular da yaşlı kadına tepki göstererek, otobüsten indirmek istedi. Yaşlı kadın otobüsten inene kadar otobüs hareket etmedi.

DURAKTA DURMADIN TARTIŞMASI

Bir başka tartışma da Başakşehir, Sultangazi arasında sefer yapan otobüste oldu. 2 gün önce 78C Fenertepe Yunus Emre Mahallesi hattında çalışan otobüsün şoförü ile kadın yolcu arasında, 'durakta durmadın' diye tartışma çıktı. Tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu. Otobüs şoförünün "Durakta durmak zorunda değiliz" dediği öne sürülürken, tartışma bir süre sonra sonlandı.

İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI
İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI
İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI
İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI

HES kodu, Eminönü, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT OTOBÜSÜNDE MASKE TARTIŞMASI - Son Dakika


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