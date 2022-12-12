İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis - Son Dakika
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İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis

12.12.2022 15:44
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis

İSTANBUL'da 2020 yılında İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö.'ye mahkeme, 1 yıl hapis cezası verdi.

İSTANBUL'da 2020 yılında İstinye Dereiçi- Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde, mastürbasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö.'ye mahkeme, 1 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI 2 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı. Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MAHKEME 1 YILA HÜKMETTİ Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.


Kaynak: DHA
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İstanbul, Dereiçi, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sanığa 1 yıl hapis - Son Dakika

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