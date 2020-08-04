İETT otobüsünde sosyal mesafe kalmadı - Son Dakika

KADIKÖY- Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü tıka basa dolunca sosyal mesafe kalmadı.

Bayram boyunca İETT otobüsleri ücretsiz sefer yaptı. Bayram ziyaretine ve İstanbul'da dolaşmaya çıkanlar otobüsleri tıka basa doldurdu. Kadıköy-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsünde de dün akşam benzer görüntüler vardı. Otobüs kapasitesinin çok üstünde yolcu aldı. Yolcular sırt sırta yolculuk yaptı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı yolculuk, otobüstekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.