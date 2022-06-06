İETT otobüsünde taciz tartışması - Son Dakika
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İETT otobüsünde taciz tartışması

06.06.2022 12:16
İETT otobüsünde taciz tartışması

ATAŞEHİR'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye yolcular tepki gösterdi.

ATAŞEHİR'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye yolcular tepki gösterdi.

Olay, Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken farkedildi. Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi. Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı.


İETT otobüsünde taciz tartışması
İETT otobüsünde taciz tartışması
İETT otobüsünde taciz tartışması
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Kaynak: DHA

Ataşehir, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT otobüsünde taciz tartışması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İETT otobüsünde taciz tartışması - Son Dakika
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