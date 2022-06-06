Olay, Ataşehir 'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken farkedildi. Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi. Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı.

Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan 'Mühendisim ben, iki çocuğum var' savunması!

Kaynak: DHA

Ataşehir, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İETT otobüsünde taciz tartışması - Son Dakika

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