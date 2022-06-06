İETT otobüsündeki taciz şüphelisi gözaltına alındı

İETT otobüsünde, yan koltukta oturan E.A.(27) isimli kadının fotoğrafını çekerek taciz eden M.B. (45), gözaltına alındı.

Kadıköy- Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan taciz olayında, M.B. isimli şüpheli, cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çekti. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi.

Yolcuların müdahale ettiği M.B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi.İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak M.B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.A., şüpheliden şikayetçi olacağını söyledi.

TELEFONUNDA KADININ I ÇIKTIÖte yandan o anlar ise otobüsteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde M.B.'nin yolculara 'Ben mühendisim, lütfen bırakın, haklısınız, özür dilerim' dediği, telefonunda da E.A.'ya ait fotoğraflar olduğu görüldü.