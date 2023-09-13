Motosiklet İETT otobüsüne çarptı, hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosiklet İETT otobüsüne çarptı, hamile kadın hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.09.2023 08:24

İstanbul Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, Yasin Levent'in kullandığı motosiklet İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin arkasında bulunan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent, otobüsün altına savrularak hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yasin Levent yaralanırken, yanında bulunan ve otobüsün altına savrulan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOBÜSÜN ALTINA SAVRULDU

Dün saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde seyir halinde bulunan Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi.

FATİH'te Motosiklet Kazası: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İETT, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet İETT otobüsüne çarptı, hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Efsane Filminin Çorum Setinde Yangın Çıktı, Bir Öküz Telef Oldu
09:30 Stefan Kuntz, Milli Takım futbolcularını eleştirirken masaya vurdu
08:55 Konferans Ligi'nin en pahalı 3. takımı Fenerbahçe
08:48 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti
08:42 Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor
08:10 Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım
08:01 Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu
07:47 Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
07:41 Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü
07:27 Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 09:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet İETT otobüsüne çarptı, hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement