İETT Otobüsüne Saldırı: Yolcular Kapıların Açılmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İETT Otobüsüne Saldırı: Yolcular Kapıların Açılmamasına Tepki Gösterdi

01.07.2023 12:24

SİLİVRİ-Avcılar Metrobüs arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü, Avcılar istikametinde ilerlerken durakta durdu. Otobüsün dolu olduğu için şoför kapıları açmadı. Durakta bekleyen yolcular, kapıların açılmamasına tepki göstererek otobüse saldırdı. Otobüsün kapılarına tekme atan ve camlarını kıran saldırganlar olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri- Avcılar Metrobüs arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü D-100'de Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, şoför otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı. Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı.

KAPILARI TEKMELEYİP CAMLARI KIRDILAR

Öfkeli grup otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı. Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı. Otobüs şoförü olay sonrası polisi arayarak şikayette bulundu. Otobüsün kapılarını tekmeleyenler ise, olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerinden kareler;

İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı, Yolcular Panikledi
İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı, Yolcular Panikledi
İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı, Yolcular Panikledi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Avcılar, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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